Inscrição para o BBB 25 será em dupla; veja como vai ser

O BBB 24 ainda nem acabou e as inscrições para o reality show em 2025 já têm previsão para começar e conta com novidades; confira

O Big Brother Brasil (BBB 24) ainda está no ar, mas as inscrições para participar da casa mais vigiada do Brasil em 2025 já tem previsão para começar, e ainda conta com novidades.

De acordo com informações do Gshow, a inscrição da próxima edição será em dupla. "Mas não é qualquer dupla. É fundamental que sejam duas pessoas fortemente conectadas por um laço. Uma dupla de melhores amigos, tia e sobrinho, mãe e filha, um casal, irmãos, primos, avó e neto."

O apresentador Tadeu Schmidt deve anunciar em breve as inscrições no programa.