BBB 24: Fernanda, Pitel e Buda criticam falas religiosas de Davi

Após a formação do paredão na noite de sexta-feira, 29, os participantes do quarto gnomo voltaram a criticar falas religiosas ditas por Davi dentro do reality. Pitel, Fernanda e Lucas Henrique o acusaram de estar “comercializando sua fé”, o que gerou polêmica com o público do programa.

No quarto da líder Pitel, eles falaram sobre as palavras "santas" que o baiano disse no reality.

"Eu não tenho um dia de descanso nessa casa, 'Deus não dorme, Deus não falha', por favor, sabe, para de comercializar a fé de vocês, coisa horrorosa", disse Pitel.

Fernanda também completou afirmando que “acha horrível essa comercialização, é escroto vender Jesus”. Lucas também defendeu a fala das sisters, justificando que já foi pastor.