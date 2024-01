BBB 24: quem venceu a 3ª prova do Anjo? Quem foi para o monstro?

A prova do anjo do BBB teve sua terceira edição nesta sexta-feira. Ao vencer a competição, o participante adquiriu sua imunidade e a de mais uma pessoa

A terceira Prova do Anjo do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) aconteceu na tarde desta sexta-feira, 19, seguindo a programação do reality. A prova foi uma competição de sorte e pontaria. O brother campeão deveria fazer uma somatória superior aos seus concorrentes em uma sequencia de rodadas.

Ao fim da prova , quem venceu a Prova do Anjo do BBB 24 esta semana foi a sister Fernanda. Ela ganhou imunidade e vai poder imunizar mais um participante, além de adquirir o direito de receber o almoço do anjo — no qual terá acesso a um vídeo de familiares.