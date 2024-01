Irmã de Nizam defende o ex-BBB e critica comentário de Thaís Fersoza

Irmã de Nizam crítica comentário de Thaís Fersoza no 'Bate-Papo Com o Eliminado' Crédito: Reprodução/Globoplay/Instagram @tatafersoza

No programa "Bate-Papo Com o Eliminado", da Globoplay, na madrugada desta segunda-feira, 22, a irmã de Nizam, Hanna Lins, defendeu o ex-BBB. Durante sua participação como convidada, ela apontou um comentário de Thaís Fersoza feito ao irmão, o que gerou desconforto no estúdio. Antes de chamarem o eliminado para o bate-papo, Thaís disse para Ed Gama, o outro apresentador, estar sentindo um arrepio. A brincadeira foi uma menção a sensação que o ex-participante tinha às vezes na casa durante conversas.

