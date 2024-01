BBB 24: Yasmin fatura R$5 milhões com marca em 10 dias de programa

Mesmo que não ganhe o BBB 24, a modelo Yasmin Brunet já pode se considerar milionária. Sua marca Yasmin Beauty já faturou R$ 5 milhões em apenas 10 dias de reality show. O valor já ultrapassou bastante o do prêmio do programa, que era esperado para um mês inteiro. Quem divulgou a informação foi o próprio sócio, Eduardo Vanzak, à Vogue.

De acordo com o sócio, apenas a presença de Yasmin no BBB 24 ajudou a alavancar as vendas da marca. Só o Body Splash, recém-lançado, já teve 25 mil unidades vendidas na primeira semana do programa e tudo foi calculado antes.

