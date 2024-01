BBB 24: Rodriguinho ostenta na casa, mas não paga IPVA há 7 anos

BBB 24: o cantor Rodriguinho acumula dívidas fora da casa Crédito: Reprodução/Globo

O participante Rodriguinho do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) tem dívidas acumuladas fora da casa. Um processo movido pelo Governo do Estado de São Paulo contra o cantor já supera o valor de R$ 50 mil reais, pois o brother não paga o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do seu carro há mais de sete anos. IPVA: o que acontece quando não é pago? VEJA Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine BBB 24: além de IPVA, Rodriguinho acumula multas não pagas

Segundo o processo que é movido contra o cantor na Justiça de São Paulo, o valor total a ser quitado é de R$ 50.462.56, e se prolonga desde do ano de 2018.

O carro do cantor é uma Land Rover Discovery 4, ano 2011, que é avaliado em R$ 82 mil, de acordo a Tabela Fipe. Além da dívida do IPVA, Rodriguinho ainda tem quatro multas de trânsito por excesso de velocidade, que não foram pagas, e somam mais de R$ 547. Segundo o UOL, o cantor também deve o IPVA e o licenciamento deste ano, de R$ 3.530. Rodriguinho afirma que não precisa do prêmio do BBB 24 Na casa mais vigiada do Brasil, Rodriguinho já afirmou que não necessita financeiramente do prêmio do BBB 24. Em uma conversa com os outros participantes, o cantor disse que já conquistou estabilidade financeira com os seus anos de carreira. Quem sai do BBB ganha algum dinheiro? SAIBA MAIS