Thais Fersoza relembra namoro com Bruno Gagliasso: 'O primeiro’

A atriz Thais Fersoza relembrou os momentos da juventude durante participação no programa "Quem Pod, Pod". Na conversa com as apresentadoras Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme divulgada na terça-feira, 19, a artista comentou sobre o breve relacionamento que teve com Bruno Gagliasso.

“Era bonitinho, a gente fazia as capas das revistas, era uma coisa tipo 'bonitinho, são adolescentes que se respeitam, uma coisa lúdica, tipo tão jovens e tão apaixonadinhos'. Era um namorinho, muito namorinho, o meu primeiro namorinho. Minha mãe me levava para me encontrar com ele. A gente trabalhava muito, tenho a recordação de ser uma coisa muito fofinha, mas essa coisa da relação não tenho muita lembrança”, detalha.

