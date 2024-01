BBB 24: veja dinâmica da semana e participantes "na mira" do líder

Na nova dinâmica, ele precisou escolher colegas de confinamento, que usarão munhequeiras indicando o "cargo". Ao indicar alguém ao próximo paredão do BBB 24, Matteus só poderá apontar alguém entre estes quatro brothers e sisters . Ele entregou as pulseiras a Giovanna Pitel, Juninho, Nizam e Raquele.

Após ganhar a quarta liderança do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) na noite dessa quinta-feira, 18, Matteus precisou definir os participantes que estão na sua "mira". A decisão foi tomada logo após o alegretense indicar os participantes do VIP e da Xepa .

Nesta sexta-feira, 19, ocorre a segunda Prova do Anjo do BBB 24. A disputa será em dupla, e os vencedores deverão escolher, em consenso, um participante para imunizar. Os próprios ganhadores também não poderão ser indicados ao Paredão.



Ainda na sexta-feira haverá a formação da berlinda. Após os anjos definirem sua imunização, o líder Matteus fará sua indicação, que deve ser entre os quatro participantes que colocou "na mira".

Após isso ocorre a votação da casa. Cada participante escolherá outros dois, e as duas pessoas com mais indicações se juntam ao indicado do líder no Paredão. A produção do BBB 24 não informou se as indicações serão abertas ou no Confessionário.

O quarto Paredão do BBB 24 será triplo. Não haverá Prova Bate-volta — até o momento, ainda não ocorreu a disputa que salva um dos indicados ao Paredão.

No domingo, 21, será conhecido o segundo eliminado do BBB 24. Até o momento, a produção do reality não indicou se outros eventos, como Prova do Líder e formação de Paredão, também acontecem no domingo.

