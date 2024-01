BBB 24: quem venceu a segunda prova do anjo da edição?

A mais recente prova do BBB aconteceu nesta sexta-feira, 19, e consagrou a dupla Lucas Luigi e Lucas Hernique como o vencedores e detentores do posto de anjo da semana

A segunda Prova do Anjo do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) aconteceu na tarde desta sexta-feira, 19, seguindo a programação do reality. A prova foi uma competição de agilidade e inteligência, na qual a dupla campeã deveria montar um quebra-cabeça de forma correta e em menor tempo.

Ao fim da prova , quem venceu a Prova do Anjo do BBB 24 esta semana foi a dupla Lucas Henrique e Lucas Luigi. Eles ganharam imunidade dupla e poderão imunizar mais um outro participante, além de adquirirem o direito de receber o almoço do anjo — no qual terão um acesso ao vídeo de familiares.