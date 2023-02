A festa do líder Cezar Black aconteceu nesta quarta-feira, 22, e teve à disposição dos brothers perucas de diversas cores e tamanhos; veja memes do momento que fizeram sucesso nas redes sociais

A festa do quinto líder do Big Brother Brasil 23, Cezar Black aconteceu nesta quarta-feira, 22, e foi marcada por uma grande variação de perucas ao dispor dos participantes do reality show. O baiano protagonizou no BBB uma das discussões da casa quando reclamou com a sister Tina por ela não querer emprestar para ele suas laces, um tipo de peruca.

O que virou posteriormente uma piada entre os brothers, se tornou a realização de um sonho: a festa das perucas. Na festa do reinado de Black, todos os participantes do BBB 23 se divertiram com os enfeites de cabeça e esqueceram momentaneamente as intrigas do game.

Nas redes sociais, a festa repercutiu entre memes criados pelos internautas, que compararam os brothers da casa com personagens de desenhos infantis.

BBB 23: memes da festa das perucas de Cezar Black

