BBB 23: que horas vai tocar o Big-Fone que dará o "Poder Supremo"

Nesta quinta-feira, 23, ocorre a primeira dinâmica da "Semana Turbo" do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23). Na ocasião, o Big-Fone vai tocar às 18h30min e conceder para quem atender o "Poder Supremo"— que vai permitir trocar qualquer pessoa que esteja no paredão.

Ação já havia sido divulgada anteriormente, mas sem informações completas. Dinâmica só foi explicada e apresentada com mais detalhes nesta quarta-feira, 22, pelo apresentador Tadeu Schmidt.

"Quem atender (o Big-Fone) vai ganhar o Poder Supremo. Isso significa que vai poder trocar qualquer pessoa que esteja no Paredão. Qualquer pessoa mesmo, inclusive o indicado pelo Líder. Até mesmo ele próprio!", explicou na ocasião.

Além dessa dinâmica, na mesma noite as sisters e os brothers devem ser pegos de surpresa com uma Prova do Líder ao vivo e a formação de um Paredão relâmpago logo na sequência.

