Kaô Kabecilê: Big Terapia lembra intolerância religiosa no BBB 23

Humorista Paulo Vieira fez referências às religiões de matriz africana no quadro do programa, após Cristian alegar "medo" de oração feita por Fred Nicácio

Um dos temas mais comentados da semana no Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) foi a intolerância religiosa. Na segunda-feira, 20, uma conversa entre Cristian, Gustavo e Key sobre orações de Fred Nicácio repercutiu negativamente, a ponto de o apresentador Tadeu Schmidt ter falado sobre o tema antes do Jogo da Discórdia.

Na terça-feira, 21, Cristian acabou eliminado, com 48,32% dos votos. Ele participou do quadro Big Terapia nessa quarta-feira, 22, conversando com o humorista Paulo Vieira.

Paulo, que apresenta a atração, é umbandista. A religião tem matriz africana, assim como o Culto de Ifá, do qual Fred Nicácio é devoto.

O humorista usou o tema como peça central do quadro. "Quarta-feira, dia de Xangô", começou ele, usando a expressão "kaô kabecilê", saudação a este Orixá, para encerrar a frase. Em seguida, fez brincadeiras com o "medo" que Cristian afirmou ter sentido ao presenciar uma oração do médico.

kaô kabecilê! — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) February 23, 2023

Completando o comentário, Paulo lembrou que Fred Nicácio e Cezar Black fazem aniversário nesta semana. "Mas não vai ter bolo, porque o Gustavo e a Key têm medo de preto batendo palmas na frente de vela", concluiu.

Na entrevista com Cristian, o humorista trouxe novamente o assunto. Paulo "enquadrou" o empresário, que se esquivou dizendo frequentar um centro espírita.

