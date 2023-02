BBB 23: MC Guimê tem dívidas que podem chegar a R$ 3 milhões

O rapper MC Guimê, confinado no BBB 23, possui dívidas com imóvel de luxo, cartão de crédito, indenizações e transportadoras que podem chegar a R$ 3 milhões

Confinado no Big Brother Brasil 2023 (BBB 23), o rapper MC Guimê acumula dívidas no "mundo real" que podem chegar a mais de R$3 milhões. Segundo apuração do portal UOL Splash, o cantor teve cachês e prêmios penhorados no BBB 23.

Entre as contas que o cantor acumula fora do reality, estão empréstimos para comprar um imóvel de luxo, dívidas de cartão de crédito acumuladas desde 2018, indenização que ele deve à uma fã e despesas com uma transportadora turística. A equipe de Guimê não se pronunciou sobre o caso.

BBB 23: Quais são as dívidas do MC Guimê?

Imóvel de luxo

Guimê adquiriu, em 2016, um imóvel de luxo em Alphaville, no município de Santana de Parnaíba, São Paulo. Desse caso, dois empresários cobram uma dívida do cantor estimada em cerca de R$ 2,9 milhões.

Segundo informação do UOL, o cantor deixou de pagar um valor de R$ 777 mil após adquirir o imóvel, avaliado em R$ 2,2 milhões. Diante da situação, os credores buscaram a Justiça para exigir rescisão do contrato e o pagamento de uma indenização por fruição - como um aluguel pelo tempo de uso.

Cartão de crédito

O banco Bradesco cobra atualmente o valor de R$ 126,7 mil ao cantor em consequência de dívidas do cartão de crédito. O saldo atual é consequência de juros da ação inicial, distribuída em setembro de 2018, com valor inicial de R$ 74,8 mil.

Indenização à fã



Em 2014, Guimê foi condenado a pagar uma indenização de R$ 10 mil à uma fã que foi agredida com um soco de seu segurança, na situação, a jovem tentou tirar uma foto com o cantor. Apenas em outubro de 2022, foi divulgada a primeira decisão do TJ-SP, mas a equipe do artista recorreu e ela será reavaliada em segunda instância.

O valor inicial solicitado pelo fã é de R$ 37,4 mil. A equipe de MC Guimê argumentou, na época, que o segurança do caso não era contratado por ele, mas pela produtora do show.

Transportadora turística

Conforme documentos disponíveis no site oficial do TJ-SP, uma transportadora turística entrou na Justiça em 2019 contra o artista cobrando o valor de R$ 118,5 mil por serviços prestados.

A sentença também envolve as produtoras Máxima e Trankilandia Records, esta última foi condenada, em novembro de 2022, a pagar R$ 53 mil. A defesa de MC Guimê, no entanto, nega que tenha relação no acordo feito entre as produtoras e a transportadora.

