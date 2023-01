BBB 23: Tina e Cezar falam em abrir marca de perucas

Tina e Cezar do BBB 23 brincaram com a possibilidade de criar uma marca de perucas após a saída do reality: "Laces intransferíveis"

Os participantes do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) Tina e Cezar conversaram na manhã desta terça-feira, 31, sobre uma possível marca de produtos relacionados à beleza, como laces (perucas).

Marcados por uma briga sobre empréstimo de peruca no segundo jogo da discórdia do BBB 23, Tina e Cezar brincaram com a situação e falaram sobre criar uma marca de laces da sister.

“Vai ter linha de skincare, produtos para cabelo, produtos para laces...", disse Tina, enquanto os participantes do reality riam. Key Alves completou: "Acho que tem que ter uma lace chamada 'Cezar'. Acho o mínimo isso".

Aos risos, Fred Nicácio falou sobre a proposta de peruca com nome do brother: "Um pretinho, channel assim". Entrando na brincadeira, Cezar falou que o nome da marca seria “Laces Intransferíveis". Todos deram gargalhadas.

BBB 23: treta da peruca entre Tina e Cezar agita madrugada

BBB 23: Perucas de Tina podem valer quase R$ 100 mil



A "Treta das Perucas", como foi intitulado na internet o desentendimento entre Cezar Black e Tina antes da festa de Carnaval do BBB 23. Para se prepararem, os 22 participantes do BBB 23 se arrumavam para o evento quando Cezar pediu a Tina que ela o deixasse usar uma de suas perucas.

A sister negou o pedido, revoltando o brother, que saiu pela casa reclamando da atitude. Tina explicou que, na verdade, as perucas que levou para o programa não são fantasia, são artefatos de uso pessoal, e que não empresta nem para pessoas próximas.

O tipo específico de peruca utilizado por Tina são conhecidas como "lace front", uma peruca profissionalmente produzida para parecer com cabelo de verdade, de uso diário, e não para integrar uma fantasia.

Perucas de Tina podem custar milhares de reais

As "laces", como são chamadas, variam de preços dependendo do tamanho do cabelo. Um corte curto, como o "long bob", é precificado em cerca de R$16 mil. Já um estilo longo pode chegar aos R$100 mil, dependendo da qualidade do cabelo e da marca que produz a peruca.

Muitas vezes, a lace é personalizada, ou seja, feita especialmente para a compradora ou comprador, com as medidas e qualidades específicas de quem a usa no dia-a-dia. Por isso, são consideradas itens pessoais, o que explica Tina não tê-las emprestado a Cezar.

Outra participante do BBB também levou suas laces na mala e impressionou o público pela qualidade e hiper-realismo dos itens: a BBB22 Brunna Gonçalves, esposa da funkeira Ludmilla. As que Brunna usava no programa custavam cerca de R$14 mil reais, e foram feitas só para ela por um cabeleireiro.

Treta da Peruca: Tina e Cezar se desentenderam sobre perucas "lace front" no BBB 23

Além do custo necessário para ter uma lace, também são importantes os hábitos de cuidado e higiene cotidianos com a peruca, que pode se deteriorar se não tiver manutenção e se for tratada com descuido. Os fios da peruca são naturais, de queratina, e não do plástico poliéster como as perucas de Carnaval.

A briga entre Tina e Cezar fez com que os dois protagonizassem um dos primeiros momentos que se tornaram "memes" na internet após a estreia do BBB 23. No jogo da discórdia, o brother deu uma "bomba" à sister, justificando a escolha pela briga. (Colaborou Camila Garcia)

