BBB 23: treta da peruca entre Tina e Cezar agita madrugada

O segundo jogo da discórdia do Big Brother Brasil 23 aconteceu na noite desta segunda-feira, 23. A dinâmica da noite foi semelhante ao "Monte seu Pódio": os participantes tiveram que escolher uma pessoa para dar a placa "Juntos na Final" e duas outras para dar “Bomba”, significando a vontade de manter distância.

Chamado, entre brincadeiras, de “reunião de condomínio” pelos apresentadores do BBB, o jogo da discórdia da primeira semana do reality refletiu as discussões internas que estavam havendo entre os participantes. Ao vivo, os brothers puderam falar sobre suas afinidades.

Na vez de Cezar Black, ele deu bomba para Tina e Gabriel “Fop”. Uma das justificativas que usou para dar a placa negativa à angolana foi por ela não ter emprestado uma peruca a ele durante a festa.

"Eu gosto muito de me fantasiar, colocar peruca, curtir carnaval. Pode ser uma besteira para alguns, mas quando eu pedi emprestado [para a Tina], ela simplesmente falou 'não'", afirmou o baiano.

Tina, por sua vez, respondeu que não empresta suas perucas nem para a sua vida e que elas são de alto custo.

Confira momento que viralizou:

eu não tô aguentando com o cezar black dizendo que ficou triste com a tina porque ela não emprestou a peruca pra ele kkkkkkkkkkkkkkkkkkk #bbb23 pic.twitter.com/FFXXrYKZtR — la (@thatswhatlasaid) January 24, 2023

Nas redes sociais, muitos memes sobre a discussão das perucas viralizaram entre os fãs do reality show.

BBB 23: memes sobre a peruca de Cezar Black

Tina: gente, alguém viu minha peruca que eu deixei aqui?



Cezar black: pic.twitter.com/098Cy4wwv1 — herick (@herickks) January 24, 2023

*Cezar Black é eliminado*



Tina: Ué, cadê minha peruca?



Cezar aqui fora: pic.twitter.com/VpJPAbK8qG — vittor #BBB23 (@vittor) January 24, 2023

o cezar black depois de pegar uma peruca escondido da tina pic.twitter.com/U0qldYimlV — paiva em #bbb23 (@paiva) January 24, 2023

