BBB 23: Pedro Sampaio faz show nesta sexta-feira, 24

Pedro Sampaio faz show no Big Brother Brasil 20203 (BBB 23) nesta sexta-feira, 24; DJ será atração surpresa na festa do líder Cezar

O Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) está com tudo e, nesta sexta-feira, 24, a casa vai receber o DJ Pedro Sampaio para a festa do líder.

Apresentando-se pela primeira vez na casa, Pedro Sampaio promete um show especial e muitas surpresas para os brothers e sisters.

“O BBB é um programa que todo mundo acompanha, curte, então fazer show para a galera que está lá é uma vibe diferenciada!”, declarou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Levando o clima de Carnaval para o reality da TV Globo, o dono dos hits “Dançarina” e “Galopa” avisa que a apresentação de sexta-feira, 24, terá animação e folia para os confinados.

LEIA MAIS BBB: Enquete, paredão, provas, eliminações e as notícias sobre o Big Brother Brasil 2023



A festa do líder Cezar terá quatro temas, sendo o primeiro “hit pop”, no qual Pedro Sampaio será a atração surpresa. Em seguida, o universo cinematográfico toma conta do ambiente.

Depois, os participantes se deparam com o mundo dos esportes e vão poder se divertir como se estivessem em uma quadra de basquete.

No final, a casa do BBB 23 irá virar uma discoteca e levará os grandes sucessos das décadas de 1970 e 1980 para os participantes curtirem até o sol raiar.



Tags