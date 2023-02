BBB 23: Nicácio diz que foi paquerado por Anitta antes do reality

Em conversa na academia do BBB 23, Fred Nicácio compartilhou com aliados uma história que envolve Anitta e xavecos

Na academia do Big Brother Brasil 23, Fred Nicácio compartilhou para os brothers Cristian, Gustavo e Key Alves uma história que aconteceu antes do reality começar. Segundo o médico, ele foi paquerado por Anitta por meio do Instagram.

Nicácio conta que tudo começou quando ele apareceu no Instagram de ator Bruno Gagliasso. Devido à repercussão de sua imagem, a cantora buscou o rapaz por meio do chat na rede social.

"Eu ocupei o Instagram do Bruno. E Anitta, numa live, começou a me xavecar. 'Doutor Fred, pelo amor de Deus, que delícia que você é!'. Eu todo sem graça na live e ela lá, falando horrores. Aí começou a me seguir, do nada. Eu falei assim: 'Bicha, eu sou viado, nem tenta'", disse o médico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além de Nicácio, Gabriel Fop, já eliminado do BBB 23, também teve contato com a artista. Esperando que Anitta puxasse multidão para ele, ele foi o segundo eliminado do reality.

Assunto relacionado:



Horário do BBB 23: programação da semana e que horas começa cada dia



De acordo com a programação da TV Globo, o horário do programa é alterado de acordo com o dia da semana devido às dinâmicas do reality, como o Paredão, Prova do Líder e a Eliminação. Confira os horários divulgados pela TV Globo para o BBB 23:

Segunda-feira - A partir das 22h45min (horário de Brasília)

- A partir das 22h45min (horário de Brasília) Terça-feira - A partir das 22h35min (horário de Brasília)

- A partir das 22h35min (horário de Brasília) Quarta-feira - A partir das 22h40min (horário de Brasília)

- A partir das 22h40min (horário de Brasília) Quinta-feira - A partir das 22h20min (horário de Brasília)

- A partir das 22h20min (horário de Brasília) Sexta-feira - A partir das 22h45min (horário de Brasília)

- A partir das 22h45min (horário de Brasília) Sábado - A partir das 22h15min (horário de Brasília)

- A partir das 22h15min (horário de Brasília) Domingo - A partir das 23h10min (horário de Brasília)

BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

BBB 23: os participantes da edição

Confira abaixo a lista dos grupos e seus integrantes.

Grupo Pipoca

Grupo Camarote

Eliminados

Tags