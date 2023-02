BBB 23: reality tem a pior audiência de todos os tempos

Perdendo até para o reprise de "Rei do Gado", a 23ª edição do BBB tem a menor audiência de todos os tempos

A 23ª edição do Big Brother Brasil 23 vem registrando os piores índices de audiência da história do reality. De acordo com dados do portal UOL e da coluna Zapping, o programa está em queda com grande perda de público e perde atualmente para a reexibição da novela "Rei do Gado".

O portal UOL divulgou informações sobre o Ibope interno da Rede Globo, que apontam que o BBB 23 estaria perdendo para diversas novelas e jornais da emissora no ranking de audiência.

Atualmente, o Jornal Nacional ocupa o primeiro lugar no Ibope. Em um comparativo, a 18ª edição do Big Brother Brasil disputava a liderança com o programa jornalístico, tendo 26 pontos de audiência.

Confira os 10 primeiros colocados em audiência da TV Globo de São Paulo:

Dados baseados no último domingo, 6 de fevereiro.

Jornal Nacional - 26 pontos Travessia - 25,8 Vai Na Fé - 23,7 4 - SP2 - 23,0 Mar do Sertão - 22,1 Rei do Gado (reprise) - 19,6 BBB 23 - 18,7 Sessão da Tarde - 14,2 Chocolate com Pimenta - 13,8 Jornal Hoje - 12,5

