Quem saiu do BBB 23: Gabriel é o 2ª eliminado do reality

O participante foi escolhido em enquete para sair do BBB 23 após paredão; veja porcentagem e como foi a segunda eliminação do reality

Gabriel foi o segundo eliminado do Big Brother Brasil 23 (BBB 23), com uma porcentagem de 53,3% dos votos totais. Domitila teve 46,09% dos votos, Cezar teve 0,61%, e voltaram à casa.

"Briga, desentendimento, discussão, treta, isso e inerente a qualquer convivência (...) Agora uma coisa totalmente diferente é um relacionamento afetivo marcado por agressividade (...) No passado se dizia que em briga de marido e mulher não se mete a colher, hoje se mete sim, antes que o pior aconteça", disse o apresentador Tadeu no discurso de eliminação.

A eliminação aconteceu nesta terça-feira, 31, como a segunda parte do paredão no programa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Gabriel no Mais Você: brother toma café com Ana Maria Braga

O segundo café da manhã com o eliminado acontece na manhã desta quarta-feira,1, no programa matinal Mais Você. Como é de costume, o último eliminado do Big Brother Brasil comparece aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para conceder uma entrevista à apresentadora Ana Maria Braga.

Quem saiu do BBB 23: como foi a formação do paredão que eliminou Gabriel

Veja abaixo como foi formada a berlinda da semana no BBB:



O anjo



Ricardo imunizou Tina.



O líder



Cara de Sapato indicou Cezar.



Contragolpe

Cezar puxou Gabriel Tavares.



Prova bate-volta

Competiram Cristian, Domitila e Gabriel (o indicado do líder não pode participar). Cristian venceu a prova, finalizando a formação do paredão da segunda semana: Cezar, Domitila e Gabriel.



Poder Coringa

Cara de Sapato salvou Mc Guimê do paredão, colocando Cristian no lugar.



A votação no confessionário

Aline Wirley votou em Domitila;

Amanda votou em Domitila;

Bruna votou em Domitila;

Bruno votou em Cristian;

Cezar votou em MC Guimê;

Cristian votou em MC Guimê;

Domitila votou em MC Guimê;

Fred votou em Cristian;

Fred Nicácio votou em MC Guimê;

Gabriel Santana votou em MC Guimê;

Gabriel Tavares votou em Domitila Barros;

Gustavo votou em MC Guimê;

Key votou em MC Guimê;

Larissa votou em Cristian;

Marvvila votou em MC Guimê;

MC Guimê votou em Domitila;

Paula votou em Domitila;

Ricardo votou em Domitila;

Sarah Aline votou em MC Guimê;

Tina votou em Domitila.

Total: Domitila (8 votos), Guimê (9 votos), Cristian (2 votos).



BBB 23: Confira todas as duplas do reality

Tags