Quem saiu do BBB 23: Tina é eliminada do reality

A sister Tina Calamba foi a eliminada do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23), atingindo a porcentagem de 54,12% dos votos. Os participantes Cezar Black e Gabriel Santana receberam 43,21% e 2,67%, respectivamente.

A eliminação aconteceu na noite dessa terça-feira, 07, por meio de votação do público no portal GShow. A enquete realizada pelo portal OPOVO já indicava a eliminação de Tina, mas com 69,98% dos votos totais.

Tina no Mais Você: sister toma café com Ana Maria Braga

O café da manhã com a eliminada acontece na manhã desta quarta-feira, 08, no programa matinal Mais Você. Como é de costume, a última eliminada do Big Brother Brasil comparecerá aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para conceder uma entrevista à apresentadora Ana Maria Braga.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quem saiu do BBB 23: como foi a formação que eliminou Tina?

Confira como o Paredão de domingo, 05, foi definido entre os brothers e sisters da casa.

Quem foi imunizado pelo anjo?

O Paredão do BBB 23 foi formado após a imunização. O anjo Cristian deu o colar para Key, que não pôde ser votada pelos participantes.



Quem o líder indicou?

Após isso veio a indicação do Líder. Gustavo escolheu Tina como primeira na berlinda.

Quem foi indicado pelo Big Fone?

Tina, por ter atendido o Big Fone, podia indicar duas pessoas ao Paredão. Ela mandou Gabriel e Domitila para a berlinda.

Como foi o Poder Curinga?

O Poder Curinga dava direito a anular uma das escolhas do Big Fone. Paula usou o privilégio para livrar Domitila. Gabriel, portanto, foi para o Paredão.

Como foi o contra-golpe?

No contragolpe, o emparedado pelo big fone definiu mais uma pessoa para disputar a eliminação. Gabriel Santana puxou Amanda.

Como foi a votação no confessionário

Em seguida veio a escolha no confessionário. Veja a lista de quem votou em quem:

Cezar teve nove votos. Com o resultado, ele acabou no Paredão.

BBB 23: os participantes da edição

Grupo Pipoca

Grupo Camarote

Tags