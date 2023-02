Um vídeo em que Larissa bate em Bruna Griphao na madrugada desta quinta-feira, 9, no Big Brother Brasil 23 está repercutindo nas redes sociais entre internautas que pedem a expulsão da professora. O momento aconteceu após a festa do líder Gustavo.

No Quarto Deserto, Bruna faz uma brincadeira com a amiga e dá uma 'cutucada' em seu bumbum. Como reação ao ato, Larissa dá um tapa na amiga. As duas e Fred Desimpedidos, que divide a cama com a professora, riem da situação.

O momento, apesar de uma brincadeira entre as sisters, virou discussão nas redes sociais. Os internautas questionam se a atitude se encaixaria como agressão física, que é motivo de agressão. No Twitter, a hashtag #LarissaExpulsa esteve em primeiro lugar no Trends Topics.

Confira a repercussão do caso na internet:

Se fosse a Paula ou a Key, já estariam na porta do projac pedindo expulsão



LARISSA EXPULSA #BBB23pic.twitter.com/eVme3OqYt9 — vamp (@midvamp_) February 9, 2023

ATENÇÃO: fãs e guskey pedem voto impresso e intervenção militar para larissa expulsa após não conseguirem um trisal pic.twitter.com/aQV9dk3tYG — leti (@lettzwq) February 9, 2023

Engraçado né, tudo é sobre essa key, sobre o Gustavo, mas é a agressão da lixosa da Larissa boninho? Hariany foi expulsa por muito menos, vai empurrar isso pra baixo do tapete como se nada tivesse acontecido? Agressão mesmo de brincadeira é motivo de expulsão, LARISSA EXPULSA! pic.twitter.com/TKbOfXlzmk — #TeamKey (@Jfernandess__) February 9, 2023

