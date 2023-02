BBB 23: Big Fone toca e Gustavo e Bruno Gaga estão no paredão

O Big Fone do BBB 23 tocou na manhã desta quinta-feira, 9, e levou Gustavo e Bruno Gaga ao paredão da próxima semana no reality show

Pela segunda vez em menos de uma semana, o Big Fone do Big Brother Brasil 23 tocou para os participantes do reality. Desta vez, Gustavo e Bruno Gaga estão no paredão como consequência da dinâmica que aconteceu às 11h46 desta quinta-feira, 9.

Quem atendeu ao Big Fone foi Gustavo, que, por consequência, está no paredão e teve a missão de indicar outro brother para a berlinda. A pessoa escolhida por ele foi Bruno Gaga.

Para salvar-se do risco de eliminação e escapar do paredão, ou Gustavo ou Bruno Gaga precisam vencer a prova do líder que acontece na noite desta quinta-feira, 9.

A última vez que o Big Fone tocou no BBB foi no último sábado, 3, e resultou na indicação ao paredão de Gabriel Santana e Domitila por Tina, que atendeu a ligação. Pelo Poder Curinga, arrematado por Paula, a miss escapou da berlinda.

A sister Tina, no entanto, foi indicada ao paredão pelo líder na disputa, Gustavo, e foi eliminada por voto popular na última terça-feira, 7.

Mais informações sobre as consequências do paredão desta quinta-feira, 9, ainda serão dadas pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo.

Atenção: o Big Fone vai tocar AMANHÃ às 11h46, na @tvglobo! Desta vez, quem atender estará imediatamente no Paredão e terá que indicar mais uma pessoa para a berlinda também Só há chance de um dos dois escapar do Paredão caso vença a Prova do Líder. ⬇️ #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/sWq6NG0Q6W — Big Brother Brasil (@bbb) February 9, 2023

