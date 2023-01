Quem saiu do BBB 23: Marília é a 1º eliminada do reality

A participante foi escolhida em enquete para sair do BBB 23, após paredão do Quarto Secreto; veja porcentagem e como foi a primeira eliminação do reality

Marília foi a primeira eliminada do Big Brother Brasil 23 (BBB 23), com uma porcentagem de 52,7% dos votos totais. Fred Nicácio teve 47,3% dos votos e voltou à casa.

"Chegou a hora de mandar um de vocês embora e o outro de volta pro BBB 23 (...) Às vezes, a gente tem certeza que a culpa é do outro, e a certeza é tão forte que a gente não entende a nossa parcela de culpa (...) Os dois corriam risco (...) Como foi o desempenho de cada um de vocês na primeira semana? (...)", disse o apresentador Tadeu no discurso de eliminação.

A sister e sua dupla, Fred Nicácio, foram os escolhidos para o Quarto Secreto, mas apenas um poderia voltar ao reality.

A eliminação aconteceu nesta quinta-feira, 26, como a segunda parte do paredão no programa. Na primeira, Fred Nicácio e Marília foram os escolhidos para o Quarto Secreto, com 69,26% dos votos, sem o conhecimento prévio dos outros participantes.

Marília no Mais Você: sister toma café com Ana Maria Braga

O primeiro café da manhã com o eliminado aconteceu na manhã de sexta, 27, no programa matinal Mais Você. Como é de costume, o último eliminado do Big Brother Brasil comparece aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para conceder uma entrevista à apresentadora Ana Maria Braga.

Emocionada, Marília comentou sobre seu desempenho no reality e o que acredita tê-la feito sair do programa tão cedo. "Um dos motivos de ter saído é porque não consegui controlar a emoção de uma maneira que deixasse a razão falar mais alto", disse.

O marido da maquiadora, Leonardo Oliveira, gravou uma mensagem em vídeo para a ex-sister, exibido ao vivo no programa. "Mulher incrível e maravilhosa (...) A gente te ama do seu jeito. Parabéns por ter sido verdadeira, você foi leal, tem caráter", completou.

Quem saiu do BBB 23: como foi a formação do paredão que eliminou Marília

A primeira formação do paredão aconteceu em duas fases, iniciada com os dois Anjos imunizando uma dupla da casa e a indicação de outro duo pelas Líderes. Os participantes que sobraram votaram em seguida, também com seu par.

A estreia incluiu o “contragolpe” e prova “bate-volta” entre as duplas. A indicação das Líderes e os vencidos no “bate-volta” formaram o paredão.

O público escolheu Fred Nicácio e Marília para o “Quarto Secreto” do reality, automaticamente colocando a dupla na "berlinda" para a segunda fase.

O anjo



Amanda e Cara de Sapato foram imunizados pelos anjos Aline Wirley e Bruno.

O líder



Gustavo e Key Alves foram indicados pela liderança.

A votação no confessionário

Marília e Fred Nicácio votaram em Paula e Gabriel;

Sarah Aline e Gabriel Santana votaram em Paula e Gabriel;

Cezar e Domitila Barros votaram em Paula e Gabriel;

Cristian e Marvvila votaram em Paula e Gabriel;

Gustavo e Key Alves votaram em Paula e Gabriel;

Bruno e Aline Wirley votaram em Marília e Fred Nicácio;

Paula e Gabriel votaram em Marília e Fred Nicácio;

Ricardo e Fred votaram em Marília e Fred Nicácio;

Amanda e Cara de Sapato votam em Marília e Fred Nicácio;

Tina e MC Guimê votaram em Marília e Fred Nicácio (peso 2).

O contra-golpe

Marília e Fred Nicácio, os mais votados, indicaram Bruno e Aline Wirley.

Prova bate-volta

Bruno e Aline Wirley ganharam a prova e se livraram do paredão.

BBB 23: Confira todas as duplas do reality

