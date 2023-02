BBB 23: veja memes da prova do líder desta quarta-feira, 2

A terceira prova do líder do BBB 23 aconteceu nesta quinta-feira, 2, e memes sobre momentos da disputa tomaram conta das redes sociais

A terceira prova do líder do Big Brother Brasil 23 aconteceu nesta quinta-feira, 2, e consagrou Gustavo na liderança do reality. Nas redes sociais, os fãs do BBB criaram memes sobre momentos da disputa.

A prova do líder que coroou Gustavo "Cowboy" no BBB 23 foi uma competição de habilidade e equilíbrio. Entre quedas, desequilíbrios e correrias, os internautas fizeram meme para rir dos momentos de destaque.

Confira memes sobre a prova do líder desta quinta-feira:

VEJA: Momento exato onde Michael Jackson empurra Key Alves #BBB23



quem diria que o brasileiro ficaria feliz numa noite de quinta feira com patriotas vencendo depois de contestar tanto o resultado #bbb23 pic.twitter.com/JmfDW5XJPv — vittor #BBB23 (@vittor) February 3, 2023

Agro é tech, agro é pop, agro é s3xo! Dessa vez o maior prêmio do líder não é nem a imunidade! Kkkkk #BBB23 pic.twitter.com/1YJ8Zfgzv9 — Hugo Gloss (@HugoGloss) February 3, 2023

BBB 23: dinâmica da semana com liderança de Gustavo

Dinâmica da terceira semana do BBB 23 (Foto: Reprodução/TV Globo)



O terceiro paredão do BBB 23 será triplo. Entenda a formação:

O Big Fone tocará durante a semana. O participante que atender indica duas pessoas ao Paredão na mesma hora

tocará durante a semana. O participante que atender ao Paredão na mesma hora O jogador que estiver com o Poder Curinga escolhe, entre os dois indicados pelo Big Fone, quem vai pro Paredão

escolhe, entre os dois indicados pelo Big Fone, quem vai pro Paredão Anjo imuniza um participante que não esteja no paredão pelo Big Fone

um participante que não esteja no paredão pelo Big Fone Líder indica quem não estiver imunizado e nem emparedado

quem não estiver imunizado e nem emparedado Votação da casa : o mais votado é indicado

: o mais votado é indicado Contragolpe do indicado pelo Big Fone e confirmado pelo Poder Curinga. Quem tiver esse poder indicar em quem atendeu o Big Fone e nem quem comprou o Poder Curinga.

e confirmado pelo Poder Curinga. Quem tiver esse poder indicar em quem atendeu o Big Fone e nem quem comprou o Poder Curinga. Prova Bate-Volta com indicado pelo Big Fone, indicado pela casa e indicado pelo contragolpe



Segunda Prova do Líder BBB 23: Cara de Sapato (27/01)

Antônio "Cara de Sapato" foi vitorioso na segunda prova do líder do reality. Ele disputou a final contra Amanda, que havia sido sua dupla na primeira etapa da competição. O lutador ficou com a liderança, mas a médica também recebeu imunidade.

O líder escolheu sete participantes para o quarto VIP: Aline Wirley, Amanda, Bruno, Fred, Larissa, MC Guimê e Paula. Os outros brothers ficarão na Xepa.

O quarto dos líderes na nova edição foi aberto a Cara de Sapato e os escolhidos do VIP após a distribuição das pulseiras. Além das fotos de sua família, o lutador terá acesso a uma central de controle capaz de ver as câmeras do reality.

Primeira Prova do Líder BBB 23: Bruna Griphao e Larissa Santos (19/01)

A dupla Bruna Griphao e Larissa Santos foi vitoriosa na primeira prova do líder do reality. Seguindo uma votação do público no início do programa, os participantes foram separados em pares (um Camarote e um Pipoca) na 23ª edição.

As líderes escolheram quatro duplas para o quarto VIP: Fred e Ricardo; MC Guimê e Tina; Paula e Gabriel; Amanda e ‘Cara de Sapato’. Os outros brothers ficarão na Xepa.

Primeira Prova do Líder BBB 23: Quarto VIP

O quarto dos líderes na nova edição foi inaugurado por Bruna Griphao e Larissa Santos. Além das fotos de suas famílias, a dupla conferiu uma central de controle capaz de ver as câmeras do reality.

Prova do líder BBB 23: Como assistir ao vivo online e grátis

O Big Brother Brasil começa a partir das 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília), após a novela “Travessia”.

O público pode conferir o BBB 23 por meio da plataforma de streaming Globoplay, sem precisar de assinatura. O reality é transmitido pelo sinal de TV aberta, com acesso gratuito de segunda a sábado no site da plataforma.

