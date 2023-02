BBB 23: Domitila se machuca e sai da prova do líder de ambulância

A participante Domitila do BBB 23 se machucou durante a prova do líder que aconteceu nesta quinta-feira, 2, e precisou de cuidados médicos

Durante a terceira prova do líder do Big Brother Brasil 23, que aconteceu nesta quinta-feira, 2, a participante Domitila Barros machucou o pé em uma das etapas da competição. A modelo foi amparada pela sister Key Alves e pelos dummies.

A prova do líder que coroou Gustavo "Cowboy" no BBB 23 foi uma competição de habilidade e equilíbrio. Em uma etapa que envolvia piscina de bolinhas, a miss Alemanha caiu de modo que afetou o seu tornozelo.

A competição foi interrompida após erro de Key Alves, com quem a modelo fazia a prova. Mancando, Domitila recebeu ajuda da amiga e dos assistentes de produção. Segundo a atleta de vôlei, ela foi amparada por uma ambulância.

Poucas horas depois, a modelo retornou à casa do BBB. Os brothers receberam um comunicado da produção avisando que Domitila estava no confessionário. Fred Nicácio, Key Alves, Tina, Cara de Sapato e Gustavo foram buscar a sister, que voltou nos braços do médico.

Domitila disse que não podia falar sobre o que aconteceu no atendimento, mas afirmou: "É muito doido, esse negócio do além. Do nada eu estava de volta no confessionário. Não sabia se ia voltar hoje ou amanhã".

BBB 23: Gustavo 'Cowboy' é o novo líder



Gustavo "Cowboy" foi vitorioso na terceira prova do líder do reality. Ele foi anunciado como líder após erro da direção do programa, que havia o desclassificado por supostamente ter quebrado regra da prova ao encostar o pé no chão.

Antes do cowboy ser coroado, Cristian estava sendo anunciado como o participante com melhor tempo de prova, logo, seria o vencedor em potencial. A questão foi resolvida pelo "VAR" do programa.

O líder escolheu sete participantes para o quarto VIP: Key Alves, Cristian, Fred Nicácio, Gabriel Santana, Cezar e Marvvila.

O quarto dos líderes na nova edição foi aberto a Gustavo e os escolhidos do VIP após a distribuição das pulseiras. Além das fotos de sua família, o "agroboy" terá acesso a uma central de controle capaz de ver as câmeras do reality.

BBB 23: dinâmica da semana com liderança de Gustavo

Dinâmica da terceira semana do BBB 23 (Foto: Reprodução/TV Globo)



O terceiro paredão do BBB 23 será triplo. Entenda a formação:

O Big Fone tocará durante a semana. O participante que atender indica duas pessoas ao Paredão na mesma hora

tocará durante a semana. O participante que atender ao Paredão na mesma hora O jogador que estiver com o Poder Curinga escolhe, entre os dois indicados pelo Big Fone, quem vai pro Paredão

escolhe, entre os dois indicados pelo Big Fone, quem vai pro Paredão Anjo imuniza um participante que não esteja no paredão pelo Big Fone

um participante que não esteja no paredão pelo Big Fone Líder indica quem não estiver imunizado e nem emparedado

quem não estiver imunizado e nem emparedado Votação da casa : o mais votado é indicado

: o mais votado é indicado Contragolpe do indicado pelo Big Fone e confirmado pelo Poder Curinga. Quem tiver esse poder indicar em quem atendeu o Big Fone e nem quem comprou o Poder Curinga.

e confirmado pelo Poder Curinga. Quem tiver esse poder indicar em quem atendeu o Big Fone e nem quem comprou o Poder Curinga. Prova Bate-Volta com indicado pelo Big Fone, indicado pela casa e indicado pelo contragolpe



Segunda Prova do Líder BBB 23: Cara de Sapato (27/01)

Antônio "Cara de Sapato" foi vitorioso na segunda prova do líder do reality. Ele disputou a final contra Amanda, que havia sido sua dupla na primeira etapa da competição. O lutador ficou com a liderança, mas a médica também recebeu imunidade.

O líder escolheu sete participantes para o quarto VIP: Aline Wirley, Amanda, Bruno, Fred, Larissa, MC Guimê e Paula. Os outros brothers ficarão na Xepa.

O quarto dos líderes na nova edição foi aberto a Cara de Sapato e os escolhidos do VIP após a distribuição das pulseiras. Além das fotos de sua família, o lutador terá acesso a uma central de controle capaz de ver as câmeras do reality.

Primeira Prova do Líder BBB 23: Bruna Griphao e Larissa Santos (19/01)

A dupla Bruna Griphao e Larissa Santos foi vitoriosa na primeira prova do líder do reality. Seguindo uma votação do público no início do programa, os participantes foram separados em pares (um Camarote e um Pipoca) na 23ª edição.

As líderes escolheram quatro duplas para o quarto VIP: Fred e Ricardo; MC Guimê e Tina; Paula e Gabriel; Amanda e ‘Cara de Sapato’. Os outros brothers ficarão na Xepa.

Primeira Prova do Líder BBB 23: Quarto VIP

O quarto dos líderes na nova edição foi inaugurado por Bruna Griphao e Larissa Santos. Além das fotos de suas famílias, a dupla conferiu uma central de controle capaz de ver as câmeras do reality.

Prova do líder BBB 23: Como assistir ao vivo online e grátis

O Big Brother Brasil começa a partir das 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília), após a novela “Travessia”.

O público pode conferir o BBB 23 por meio da plataforma de streaming Globoplay, sem precisar de assinatura. O reality é transmitido pelo sinal de TV aberta, com acesso gratuito de segunda a sábado no site da plataforma.

