BBB 23: que horas começa hoje (17/01) e como vai ser programação

Reality chega ao seu segundo dia hoje, terça, 17 de janeiro (17/01/23); confira como vai ser a programação do BBB 23 e que horas começa o programa

O Big Brother Brasil 23 de hoje, terça, 17 de janeiro de 2023 (17/01/23), terá mais uma dinâmica entre os participantes, que estão colocados em duplas. Confira quais foram as escolhidas pelo público.

Depois de uma prova intensa de resistência por uma imunidade na primeira semana de reality, os 22 participantes que compõem o elenco desta edição de 2023, separados entre os grupos Pipoca e Camarote, terão que encarar o primeiro "Jogo da Discórdia" do BBB 23.

BBB 23: CONFIRA tudo o que aconteceu na primeira noite do reality show

Programação do BBB 23: que horas começa hoje (17/01) e como vai ser a dinâmica?

O segundo dia da casa contará com o "Jogo da Discórdia", transmitido no ao vivo do programa na TV Globo. O reality começa depois da novela das 21 horas, por volta das 22h30min, horário de Brasília.

O Jogo da Discórdia funciona como uma espécie de lavação de roupa suja entre os participantes. Revelada somente na hora, a dinâmica e a forma como irá acontecer ainda é um mistério.

Programação do BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

BBB 23: os participantes da edição

Grupo Pipoca

Grupo Camarote

BBB: confira a retrospectiva

