BBB 23: que horas começa hoje (16/01/23) e como vai ser a estreia

22 participantes compõem elenco do BBB 23, separados entre grupos Pipoca e Camarote; confira como vai ser a dinâmica da estreia hoje, segunda (16/01/23)

O Big Brother Brasil 23 estreia hoje, segunda, 16 de janeiro de 2023 (16/01/23), com uma dinâmica diferente entre os participantes, que serão colocados em duplas. Confira quais foram as escolhidas pelo público.

Um total de 22 participantes compõem o elenco desta edição de 2023, separados entre os grupos Pipoca e Camarote.

As duplas entrarão no programa conectadas e ambos estarão presos um ao outro, de acordo com o apresentador Tadeu Schmidt.

BBB 23: que horas começa hoje (16/01/23) e como vai ser a dinâmica da estreia?

O primeiro dia da casa será visto somente na TV Globo. O reality começa depois da novela das 21 horas, por volta das 22h30min, horário de Brasília.

As câmeras do programa não estarão disponíveis durante o dia, nesta segunda, 16, como de costume, pois a entrada dos brothers acontecerá durante o ao vivo do programa, que acontece depois da exibição da novela "Travessia".

BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

BBB 23: os participantes da edição

Grupo Pipoca

Grupo Camarote

BBB: confira a retrospectiva

