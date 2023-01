Quando começa o BBB? Veja tudo que já foi divulgado sobre o reality

Cada vez mais próximo, o Big Brother Brasil 2023 está com estreia marcada para dia 16 e as especulações sobre a nova edição tomam conta da internet. Este ano, novas dinâmicas e participantes inéditos farão parte do reality show. Confira a seguir tudo o que se sabe sobre o BBB 23 até agora.

BBB 23: Globo confirma Casa de Vidro antes do início do reality

A TV Globo anunciou no dia 16 de dezembro que haverá a Casa de Vidro no BBB 23 . O detalhe, porém, é que a dinâmica será realizada antes do início do jogo - algo que nunca havia sido feito até então.

Em edições passadas, a Casa de Vidro era um cômodo, cercado por paredes de vidro, em que interessados em entrar no reality participavam e ficavam expostos ao público, que decidiria quem ingressaria no programa vigente.

A dinâmica, até então, acontecia quando o reality já estava em andamento, o que dava aos novos participantes a possibilidade de entrar com informações do “mundo externo”.

BBB 23: estalecas terão novas funções no reality

Na última terça-feira, 3, Tadeu Schmidt anunciou novas pistas sobre o BBB 23. Uma delas diz respeito às estalecas, espécie de moedas do programa, que ganham novas funções: agora, os brothers poderão trocá-las por poderes e vantagens dentro do jogo.

“O que acontece com a casa que todo mundo quer? Fica lotada. Mas lotada de novidades, também“, disse Tadeu Schmidt durante o comercial da novela “Travessia".

“Agora as estalecas ganham mais poder de compra. Imagina se desse para comprar mais vantagens dentro do jogo? Bom, eu já falei demais", completou o apresentador.

BBB 23: influencer Rafaella Tuma estreia quadro de ilustrações

Além das 11 câmeras que vigiam os participantes do Big Brother Brasil, a edição de 2023 conta com mais uma forma de acompanhar os brothers. A ilustradora e digital influencer Rafaella Tuma estreia quadro semanal com ilustrações sobre os destaques da semana na casa.

Paulista de Ribeirão Preto, Rafaella é formada em Design Gráfico. A partir de abril de 2022, ela passou a compartilhar vídeos com suas ilustrações nas redes sociais. O que inicialmente era uma brincadeira lhe rendeu mais de dois milhões de seguidores no instagram e fez com que ela fosse convidada para ter seu próprio quadro no BBB 23.

"É oficial: teremos um quadro no BBB! Vídeos animados toda semana, dos melhores momentos, dos melhores memes... Quem vai ficar ligado comigo para não deixar passar nada?", comemorou ela, nas redes.

BBB 23: Ana Clara irá substituir Tadeu Schmidt?

Indo para o segundo ano no comando do BBB, Tadeu Schmidt poderá ser substituído por Ana Clara nas situações em que ele precisar se ausentar. A informação foi confirmada por André Romano, colunista do Observatório da TV.

O caso não é novo. Durante as edições em que Tiago Leifert foi o apresentador, André Marques seria o substituto do jornalista no BBB. Porém a substituição nunca precisou acontecer.

BBB 23: quando sai a lista de participantes?

Muitas novidades acerca do Big Brother Brasil 23 vêm sendo divulgadas. Porém, apesar dos spoilers sobre o reality, nenhum nome de participante foi divulgado, nem do time camarote e nem do time pipoca.

Mesmo com várias especulações sobre as personalidades que vão entrar na casa mais vigiada, a produção do programa mantém o mistério até o momento. A lista de quem irá estar na casa, geralmente, é divulgada uma semana antes do reality começar.

BBB 23: participantes especulados para o Camarote;

A edição do BBB 23 manterá o modelo de “Pipoca” e “Camarote”, com participantes anônimos e famosos na disputa pelo prêmio; veja lista de famosos cotados:

Cantores/cantoras

Vitão

Paula Fernandes

Wanessa Camargo

Lexa

Joelma

Mariely Santos

Murilo Huff

Lucas Lucco

Atores/atrizes

João Guilherme

Bruna Griphão

Yasmin Brunet

Samantha Schmutz

Pedro Novaes

Micael Borges

Sérgio Loroza

Rafael Infante

Ana Hikari

Cleo Pires

Rômulo Arantes Neto

Pablo Morais

Influenciadores digitais

Sofia Santino

Dora Figueiredo

Laura Brito

Vivi Wanderley

John Drops

Rita Von Hunty

Lívia Andrade

Vanessa Lopes

Atletas esportivos

Hortência

Arthur Zanetti

Ingrid Silva

(Colaboração de Miguel Araújo, Giselle Correa, Maria Eduarda Andrade, Penélope Menezes)

