BBB 23: Ex-Rouge Aline Wirley está cotada para grupo "camarote"

Com a aproximação da estreia da 23ª temporada de Big Brother Brasil, as especulações sobre os famosos que irão compor o grupo “camarote” do reality show só aumentam. Entre eles, a participação da ex-Rouge Aline Wirley está praticamente confirmada entre os fãs e colunistas sociais.

Aline Wirley é atriz, cantora e compositora paulistana. A artista ganhou maior visibilidade ao vencer, em 2022, o reality “Popstars” e integrar o grupo musical Rouge na mesma época. Atualmente, aos 41 anos, ela é casada com o ator Igor Rickli.

Como atriz, ela já atuou em espetáculos como “O Soar da Liberdade”, “Tim Maia: Vale Tudo” e “Show em Simonal”. O colunista do portal Metrópoles Léo Dias, conhecido por vazar nomes de participantes do Big Brother Brasil, afirmou “estar atento” à artista.

Se confirmada, Aline não será a primeira integrante de “Rouge” a participar de um reality show. A cantora Li Martins, da mesma banda, esteve em “A Fazenda 8” e no Power Couple, em 2021.



