BBB 23: cotada, Bruna Griphao realiza procedimentos estéticos

Atriz é apontada como uma das participantes do reality show global que estreia no dia 16 de janeiro

A atriz Bruna Griphao, conhecida por papéis na novela "Nos Tempos do Imperador", "Avenida Brasil" e " Orgulho e Paixão", está entre os nomes cotados para o Camarote do Big Brother Brasil 2023. A suspeita ganhou força após ela realizar uma série de procedimentos estéticos e passar a virada do ano na cidade do Rio de Janeiro.

O grupo "Camarote" é composto por dez pessoas famosas que entram na competição. Nos últimos dias, quando Bruna compartilhou a rotina nas redes sociais, a permanência da atriz no Rio de Janeiro gerou ainda mais rumores. Alguns fãs chegaram a relacionar que, em outras viradas de ano ela viajou.

No seu perfil, mostrou que fez massagens, cuidou da pele, cabelo e também frequentou consultas médicas.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aos 23 anos, a atriz carioca Bruna Griphao estreou na televisão na novela "Bela, a Feia", antes de dar vida a personagem Paloma em "Avenida Brasil". Na Globo, também atuou em "Malhação Casa Cheia", como Giovana e deu vida à personagem Carol em "Haja Coração".

Sobre o assunto Anitta expõe desejo de participar do BBB23: "Se me soltar, eu vou"

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags