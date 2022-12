BBB 23: Boninho divulga possíveis nomes para 2023; confira lista

O responsável pela produção do reality show Big Brother Brasil mostrou alguns possíveis nomes de celebridades para o Camarote da edição de 2023 do programa

Em vídeo publicado no Instagram, o produtor do reality show Big Brother Brasil, exibido pela TV Globo, mostrou algumas listas com nomes que podem vir a integrar o elenco da edição de 2023 do programa.

José Bonifácio Brasil de Oliveira, ou Boninho, como é conhecido, publicou um Reels em sua conta oficial e deu uma preview do próximo ano.

Nas listas divulgadas pelo diretor de TV da Rede Globo figuram artistas, influenciadores e atletas, da mesma forma que os elencos anteriores. Na legenda do vídeo publicado, um pedido aos telespectadores: "Vote à vontade! A grande lista BBB23 acaba de sair! Indique seus preferidos em cada categoria!", escreveu.

Em 2023, o BBB começa no dia 16 de janeiro, e o público espera que alguns dos nomes divulgados por Boninho estejam ou no elenco inicial ou na Casa de Vidro, onde pessoas são escolhidas para entrarem no reality a partir da votação popular.

Veja a lista das personalidades cujos nomes foram divulgados por Boninho abaixo.

Cantores/cantoras

Vitão



Paula Fernandes



Wanessa Camargo



Lexa



Joelma



Mariely Santos



Murilo Huff



Lucas Lucco

Atores/atrizes

João Guilherme



Bruna Griphão



Yasmin Brunet



Samantha Schmutz



Pedro Novaes



Micael Borges



Sérgio Loroza



Rafael Infante



Ana Hikari



Cleo Pires



Rômulo Arantes Neto



Pablo Morais

Influenciadores

Sofia Santino



Dora Figueiredo



Laura Brito



Vivi Wanderley



John Drops



Rita Von Hunty



Lívia Andrade



Vanessa Lopes

Atletas

Hortência



Arthur Zanetti



Ingrid Silva

