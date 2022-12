Rafaella Tuma no BBB 23: quem é a influencer com quadro no reality

Novo quadro do reality show trará vídeos de animação de Rafaella Tuma com os melhores momentos do BBB 23; confira quem é a influencer

A Rede Globo anunciou nesta quarta-feira, 28, que o Big Brother Brasil 23 (BBB 23) terá um novo quadro. Nesta edição, toda semana, um vídeo inédito da ilustradora Rafaella Tuma vai mostrar, de forma bem-humorada, todos os melhores momentos dos participantes dentro da casa mais vigiada do Brasil.

A parceria entre a emissora e a designer foi divulgada nas redes sociais, por meio de uma "prévia" do que está por vir - vídeo com bonecos de palitinhos dublando áudios virais de outras temporadas do reality global. A animação já conta com mais de 1 milhão de reproduções.

Entre os comentários da publicação, personalidades como Boninho e Dani Calabresa comemoram a novidade. "Seja bem-vinda!", escreveu o diretor do BBB. "Maravilhosa. Vai ser demais!", comentou a humorista, que fez parte do quadro CAT BBB, na 22º edição do reality show.

Rafaella Tuma no BBB 23: quem é a influencer?

Rafaella Tuma, que tem 33 anos de idade, é uma ilustradora brasileira que viralizou nas redes sociais em março deste ano, após produzir vídeos curtos de desenhos animados dublando áudios engraçados, com sucessos principalmente no Instagram, a exemplo dos hits 'Eu sou o cordeirinho', 'Ouviram guepiranga' e 'Sabido'.

Ilustradora e motion designer, já trabalhou com publicidade e marcas importantes, como DC Comics, Santander e Ford.



Atualmente, a ilustradora acumula mais de quatro milhões de seguidores em seus perfis - Instagram e Tiktok -, e suas postagens conseguem alcançar mais de um milhão de visualizações.

Rafaella tem formação em Design Gráfico e especialização em Motion Graphics, e também é graduada em Administração e Marketing, atuando há mais de dez anos com arte digital.

Em entrevista exclusiva ao O POVO em maio deste ano, ela revelou quando surgiu a ideia de criar os vídeos que faz atualmente: a história envolve o pai e os irmãos de Rafaella, porém, como não ela tinha a dublagem para os desenhos, não foi possível começar as postagens dos causos que aconteciam em sua casa.

"Sabe os projetos que ficam na gaveta?". Ela, então, escolheu a primeira história caótica para suas animações: a fala de uma mulher no programa Casos de família, do SBT.

Quando começou a faculdade, Rafaella sempre soube que queria trabalhar com criação. Como na época não havia o estouro da internet, não sabia ainda que era com isso que desejava trabalhar, mas logo quando surgiu, viu a oportunidade de negócio na web.

Ela tem formação em administração e marketing, designer gráfico, com pós em motion graphic (design de animação). Em apenas dois dias, ganhou mais de 400 mil seguidores no Instagram.



Rafaella Tuma teve um dos vídeos respostado pela Xuxa

O reconhecimento da designer foi impulsionado também por grandes celebridades repostando seus trabalhos.

Em seus perfis, questionada sobre qual famoso ela mais sentiu o impacto do sucesso, Tuma diz que a apresentadora Xuxa foi uma grande surpresa. Na conversa, ela relata que a ficha só começou a cair agora: “Tive umas ânsias de vômitos, coluna travada, fora isso tá tudo bem”.

Rafaella Tuma faz toda a elaboração do conteúdo dos posts sozinha. A designer informa que com o crescimento da página e dos números, ela preciso separar umas pessoas para a parte burocrática, e o apoio da família sempre esteve presente.

O irmão e a mãe também trabalham pela internet: os dois têm um canal no YouTube, Achei Saturno e Via Dandhara.

'Cordeirinho' é o vídeo preferido de Rafaella Tuma

Na ocasião, quando questionada sobre qual o seu vídeo favorito, diz que o do garotinho que mescla o louvor com a música infantil da barata, é o preferido.

Ela ainda afirma que os planos para o futuro estão além do ambiente virtual, virão produtos físicos, quanto nas redes, anuncia que terá mais frequência nas postagens e que agora são os seguidores que trazem as histórias para ela. Rafaella Tuma é do interior de São Paulo, Ribeirão Preto.



