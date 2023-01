BBB23: estalecas terão novas funções no reality; entenda

Conforme anunciado por Tadeu Schmidt, as moedas do jogo poderão ser trocadas por poderes e vantagens

Com o Big Brother Brasil 2023 está cada vez mais próximo, novidades são anunciadas. Uma delas diz respeito às estalecas, espécie de moedas do programa, que ganha novas funções: agora, os brothers poderão trocá-las por poderes e vantagens dentro do jogo, conforme anunciou Tadeu Schmidt nesta terça-feira, 3.

“O que acontece com a casa que todo mundo quer? Fica lotada. Mas lotada de novidades, também“, disse Tadeu Schmidt durante comercial da novela “Travessia".

“Agora as estalecas ganham mais poder de compra. Imagina se desse para comprar mais vantagens dentro do jogo? Bom, eu já falei demais", completou o apresentador. Confira a chamada:



Mais poder de compra com estalecas? Vantagens no jogo? Maiores benefícios? O #BBB23 vem aí cheio de novidades! Ansiosos? pic.twitter.com/4UZNemo7jw — TV Globo (@tvglobo) January 4, 2023

A estreia do programa está marcada para o dia 16 de janeiro. Antes, a partir do dia 10, os participantes já estarão confinados. Casa de vidro, provas de resistência, do anjo e do líder já foram algumas dinâmicas confirmadas.

