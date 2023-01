Participantes do BBB 23: quando sai a lista de nomes?

Com a estreia de mais uma edição do Big Brother Brasil chegando, muitas novidades acerca do reality que vai ao ar no dia 16 de janeiro vêm sendo divulgadas.

Porém, apesar dos spoilers sobre o BBB 23, nenhum nome de participante foi divulgado, nem do time camarote e nem do time pipoca.

Mesmo com várias especulações sobre as personalidades que vão entrar na casa mais vigiada, a produção do programa mantém o mistério até o momento.

A produção do programa ainda não revelou a data em que a lista de participantes desta edição será divulgada.

A lista de quem irá estar na casa, geralmente, é divulgada uma semana antes do reality começar.

No entanto, pode ser que os telespectadores possam esperar um pouco mais, tendo em vista que o BBB 22 só teve os seus integrantes revelados três dias antes.



Big Brother Brasil: quais as novidades sobre a casa?



O jogo deve começar pela primeira vez, antes da data de estreia. Isso porque o reality terá uma casa de vidro antes do início oficial do programa na TV.

Além disso, Boninho, diretor do BBB 23, já intrigou os fãs com uma lista misteriosa contendo nomes de famosos como Cleo Pires, Rômulo Arantes Neto, Paula Fernandes, Vitão, Lexa e Arthur Zanetti e pediu que os seguidores escolhessem quem deve entrar na casa.

