BBB: relembre como foi a final da edição de 2021

O fim da última edição do reality bateu recorde de audiência e consagrou a paraibana Juliette Freire como a grande vencedora do programa da TV Globo. Relembre como foi o BBB 21

Faltando poucos dias para o início da edição de 2022 do Big Brother Brasil (BBB 22), a lista dos novos participantes é ansiosamente aguardada pelos fãs do reality. Mas enquanto os nomes não são divulgados, vale relembrar as participações da última edição do programa da TV Globo e a final da edição que consagrou a paraibana Juliette Freire como campeã em 2021. O POVO relembra alguns detalhes da final da edição do BBB 21.

Final do BBB 21: quando foi e outras curiosidades

Edição com recorde de dias

O BBB 21 teve um recorde de duração: entre todos os programas até então, a edição de 2021 teve quase 100 dias de duração, começando em uma segunda-feira, 25 de janeiro e sendo finalizada em uma terça-feira, 4 de maio. A edição teve apresentação de Tiago Leifert, sendo a última temporada sob o seu comando. Em 2022, o BBB será apresentado por Tadeu Schmidt.

Melhor audiência de uma final desde 2010

A final do Big Brother Brasil 21 marcou uma média de 34,1 pontos no PNT, com cada ponto do Kantar Ibope equivale a 268.278 domicílios. De acordo com informações do jornal Folha de S. Paulo, a final do BBB 21 teve a melhor audiência desde 2010 na TV Globo. Ao longo dos seus quase 100 dias, o reality foi assistido por quase 40 milhões de pessoas diariamente.

Porcentagem dos outros participantes

A final do BBB 21 ficou entre três participantes: Camilla de Lucas, Fiuk e Juliette. Enquanto a sagitariana levou o maior prêmio do reality, a influenciadora carioca de 26 anos levou o segundo lugar, com 5,23% dos votos. Em terceiro, ficou o ator e cantor fiho de Fábio Jr, com 4,62%. Foram registrados um total de 633.284.707 votos na final do reality.

Juliette foi a 3ª favorita entre todos os vencedores do programa

O programa terminou com a paraibana Juliette Freire como campeã, com 90,15% dos votos. A cantora entrou para a história do programa como a terceira maior porcentagem da história do reality, sendo a maior entre todas as mulheres vencedoras de todas as edições do reality.

No pódio, o vencedor do BBB 12, Fael Cordeiro, ainda ocupa o primeiro lugar entre os vencedores favoritos do programa: 92%. Na sequência, o lugar é ocupado por Diego Alemão, vencedor do BBB 7, com 91% de favoritismo do público para ganhar o prêmio milionário. Juliette é uma das três pessoas nordestinas que já venceram o programa.

Paulo Gustavo faleceu no mesmo dia da final do BBB 21

O humorista Paulo Gustavo faleceu horas antes da final do reality, em decorrência da Covid-19. Durante o intervalo da grande final, Tiago Leifert contou aos brothers sobre a morte do ator. Eles reagiram com choque e com diversas perguntas acerca da situação da pandemia no País.

