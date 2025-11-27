Enquete Uol A Fazenda 17: veja quem deve sair hoje (27/11)

A enquete extraoficial do público já indica uma disputa acirrada entre os roceiros / Crédito: Reprodução/Instagram @toninhotornado @rayfigliuzzi @luizomesquita

A nova roça de A Fazenda 17 reúne Luiz Mesquita, Rayane Figliuzzi e Toninho Tornado. A votação parcial da enquete Uol indica quem aparece com maior aprovação do público para permanecer no programa. Para continuar na disputa pelo prêmio do reality rural, os três participantes da berlinda precisam do público para votar e decidir. A eliminação ocorre ao vivo nesta quinta-feira, 27.

A dinâmica começou com a indicação direta do Fazendeiro da semana, Dudu Camargo, que escolheu Walério para ocupar o primeiro banquinho. Na sequência, a votação entre os peões da sede definiu Rayane Figliuzzi como a mais votada, acumulando sete votos. Inicialmente, ela puxaria Kathy da Baia, mas o Poder da Chama acabou salvando a peoa do risco da Roça.

Com isso, Toninho Tornado assumiu o terceiro lugar na berlinda. Já na etapa do Resta Um, Luiz Mesquita acabou sobrando, garantindo a última vaga na disputa. Ao final, Rayane foi vetada da Prova do Fazendeiro por Mesquita e não teve chance de escapar da eliminação. Enquete Uol A Fazenda 17: quem deve sair?

A enquete extraoficial do público já indica uma disputa acirrada entre os roceiros. Com mais de 369 mil votos até a produção desta matéria, o resultado parcial está assim:

Rayane Figliuzzi – 34,37%



– 34,37% Luiz Mesquita – 33%



– 33% Toninho Tornado – 32,64% A diferença entre Mesquita e Toninho é de menos de um ponto percentual, o que indica um cenário de proximidade entre os dois. Rayane apresenta percentual inferior, o que a posiciona na última colocação da enquete, ou seja, a mais cotada para ficar. Importante lembrar: a enquete do Uol serve apenas como termômetro da preferência do público, sem impacto direto no resultado oficial do programa.