Enquete UOL A Fazenda: disputa acirrada na 10ª roça; quem sai hoje

A Fazenda 17: enquete extraoficial do Uol já indica uma disputa acirrada entre os roceiros em atualização / Crédito: Reprodução/Instagram @toninhotornado @rayfigliuzzi @luizomesquita

A nova roça de A Fazenda 17 reúne Luiz Mesquita, Rayane Figliuzzi e Toninho Tornado. A votação parcial da enquete Uol indica quem aparece com maior aprovação do público para permanecer no programa. Para continuar na disputa pelo prêmio do reality rural, os três participantes da berlinda precisam do público para votar e decidir. A eliminação ocorre ao vivo nesta quinta-feira, 27.

Saiba como foi a dinâmica da roça e veja parciais da enquete Uol com dados atualizados. A Fazenda 17: como a Roça foi formada? A dinâmica começou com a indicação direta do Fazendeiro da semana, Dudu Camargo, que escolheu Walério para ocupar o primeiro banquinho. Na sequência, a votação entre os peões da sede definiu Rayane Figliuzzi como a mais votada, acumulando sete votos. Inicialmente, ela puxaria Kathy da Baia, mas o Poder da Chama acabou salvando a peoa do risco da Roça. Com isso, Toninho Tornado assumiu o terceiro lugar na berlinda. Já na etapa do Resta Um, Luiz Mesquita acabou sobrando, garantindo a última vaga na disputa.

Ao final, Rayane foi vetada da Prova do Fazendeiro por Mesquita e não teve chance de escapar da eliminação. Enquete Uol A Fazenda 17: quem deve sair?

A enquete extraoficial do público já indica uma disputa acirrada entre os roceiros. Com mais de 429 mil votos até a produção desta matéria, o resultado parcial está assim: Luiz Mesquita – 34,73%

– 34,73% Rayane Figliuzzi – 34,38%



– 34,38% Toninho Tornado – 30,89% Até esta tarde, Rayane liderava com 34,37%. Perdeu a posição para Mesquita, que apresentou 1,38% de crescimento para a sua permanência.

Toninho, antes com votos próximos aos de Mesquita, apresenta percentual inferior. Isso faz com que se posicione na última colocação da enquete, ou seja, a mais cotada para sair. Importante lembrar: a enquete do Uol serve apenas como termômetro da preferência do público, sem impacto direto no resultado oficial do programa. Leia mais Creo Kellab é expulso de A Fazenda 17 por agressão a pai de Viih Tube; veja vídeo Sobre o assunto Creo Kellab é expulso de A Fazenda 17 por agressão a pai de Viih Tube; veja vídeo