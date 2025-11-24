Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete A Fazenda 17: quem sai na Roça surpresa?

Kathy, Fabiano e Maria disputam permanência no reality; saiba como a dinâmica inesperada definiu a berlinda e vote na enquete O POVO
Izabele Vasconcelos
A noite desse domingo, 23, mudou o rumo do jogo em A Fazenda 17. Uma dinâmica colocou Kathy Maravilha, Fabiano Moraes e Maria Caporusso diretamente na berlinda, sem que eles percebessem o impacto imediato das escolhas.

Os participantes só descobrirão a formação oficial nesta segunda-feira, 24, quando Adriane Galisteu abrir a votação do público.

A eliminação ocorre na terça-feira, 25, e o menos votado dará adeus ao reality rural.

Saiba como foi a dinâmica que formou a roça surpresa e vote na enquete O POVO.

A Fazenda 17: como a dinâmica colocou três peões na berlinda

Durante a atividade, Galisteu explicou que os peões deveriam associar colegas a diferentes “matérias rurais”. Um participante sorteado pegava uma plaquinha e entregava a quem, em sua opinião, representava melhor aquele tema.

A corrente seguia conforme cada jogador passava adiante uma nova matéria, até completar o ciclo. O que os peões não sabiam é que esse jogo aparentemente simples definiria quem iria para a roça surpresa.

Foi esse mecanismo que acabou levando Kathy, Fabiano e Maria para a zona de risco da semana.

Quem deve sair da roça surpresa em A Fazenda 17? Vote na enquete

Vote na enquete do O POVO e opine quem deve sair da Roça de A Fazenda 17:

A enquete O POVO não tem caráter de decisão em A Fazenda 17. Por meio dela, expressa sua opinião sobre a atual berlinda.

Saiba mais sobre o reality e como votar abaixo:

