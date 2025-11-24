Enquete A Fazenda 17: quem sai na Roça surpresa?

Fabiano Moraes, Kathy Maravilha e Maria Caporusso foram escolhidos para a berlinda. / Crédito: Reprodução/R7

A noite desse domingo, 23, mudou o rumo do jogo em A Fazenda 17. Uma dinâmica colocou Kathy Maravilha, Fabiano Moraes e Maria Caporusso diretamente na berlinda, sem que eles percebessem o impacto imediato das escolhas. Os participantes só descobrirão a formação oficial nesta segunda-feira, 24, quando Adriane Galisteu abrir a votação do público.

A eliminação ocorre na terça-feira, 25, e o menos votado dará adeus ao reality rural. Saiba como foi a dinâmica que formou a roça surpresa e vote na enquete O POVO. A Fazenda 17: como a dinâmica colocou três peões na berlinda

Durante a atividade, Galisteu explicou que os peões deveriam associar colegas a diferentes “matérias rurais”. Um participante sorteado pegava uma plaquinha e entregava a quem, em sua opinião, representava melhor aquele tema.

A corrente seguia conforme cada jogador passava adiante uma nova matéria, até completar o ciclo. O que os peões não sabiam é que esse jogo aparentemente simples definiria quem iria para a roça surpresa. Foi esse mecanismo que acabou levando Kathy, Fabiano e Maria para a zona de risco da semana.

