Enquete A Fazenda 17: quem sai da Roça hoje, 29? Vote

A disputa desta quarta-feira, 29, vai definir quem assume o cobiçado chapéu e garante imunidade na próxima semana do reality rural. / Crédito: Antonio Chahestian/Record

A Fazenda 17 está cada vez mais acirrada, e a Roça desta semana promete fortes emoções entre os peões. Nesta quarta-feira, 29, acontece a Prova do Fazendeiro, que vai definir quem escapa da votação popular e assume o chapéu mais cobiçado do reality rural.