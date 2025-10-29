Enquete A Fazenda 17: quem sai da Roça hoje, 29? Vote

Enquete A Fazenda 17: quem sai da Roça hoje, Créo, Fabiano ou Toninho Tornado?Com Will Guimarães já confirmado na berlinda, a disputa na Prova do Fazendeiro ocorre nesta quarta-feira, 29. Vote na enquete O POVO
A Fazenda 17 está cada vez mais acirrada, e a Roça desta semana promete fortes emoções entre os peões.
Nesta quarta-feira, 29, acontece a Prova do Fazendeiro, que vai definir quem escapa da votação popular e assume o chapéu mais cobiçado do reality rural.
Os participantes Créo Kellab, Fabiano Moraes e Toninho Tornado se enfrentam em uma disputa decisiva que garante não só a imunidade na próxima formação da Roça, mas também o poder de comandar o jogo por mais uma semana.
Já Will Guimarães foi vetado da prova e está automaticamente confirmado na berlinda.
A Fazenda 17: enquete Uol antecipa resultado
Enquanto o resultado oficial ainda depende da prova e da votação do público, a enquete do Uol já aponta um possível desfecho para a eliminação desta semana em A Fazenda 17.
Com mais de 5 mil votos registrados até o momento, o levantamento mostra Fabiano Moraes na liderança da preferência popular, seguido por Toninho Tornado e Créo Kellab na lanterna.
De acordo com a parcial divulgada nesta quarta-feira, 29, o resultado é o seguinte:
- Fabiano Moraes: 37,25%
- Toninho Tornado: 32,94%
- Créo Kellab: 29,81%
A votação ainda pode mudar após a Prova do Fazendeiro, já que o vencedor escapa da Roça e deixa o público decidir entre os três peões restantes quem continua no jogo.
Quem deve sair da Roça hoje, 29? Vote na enquete
Vote na enquete do O POVO e escolha quem deve sair da Roça de A Fazenda 17.