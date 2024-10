Quem está na Roça em A Fazenda? Veja como foi a formação da 2ª berlinda

A dinâmica foi tradicional, mas acabou com a suspensão dos poderes do lampião. Veja a seguir como foi formada a berlinda e quem votou em quem

A formação da segunda Roça de “A Fazenda 16” ocorreu nesta terça-feira, 1°. Julia Simoura, Juninho Bill, Larissa Tomásia e Fernando Presto estão na berlinda e três deles ainda podem escapar da Roça.

Flor foi a dona do chapéu do Fazendeiro, enquanto o poder do Lampião ficou na responsabilidade do Sacha. A dinâmica foi tradicional, mas acabou com a suspensão dos poderes do Lampião. Veja a seguir como foi formada a berlinda e o que aconteceu.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Fazenda 16: como foi formada a Roça?

A Roça teve início com Sacha adquirindo os poderes do Lampião. Ele escolheu o branco e deu o laranja para Larissa. Contudo, devido à combinação de sinais com a ex-BBB antes do início do programa, Adriane Galisteu anunciou que os poderes foram cancelados.