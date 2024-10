A Fazenda: Raquel Brito fala sobre participação de Davi no BBB

Em conversa com outros dois peões de A Fazenda 16, Raquel Brito falou sobre a participação de Davi no BBB 24, lembrando da quase desistência do irmão

Durante um momento de descontração em A Fazenda 16 nesta segunda-feira, 30, a participante Raquel Brito revelou detalhes sobre a participação do irmão, Davi Brito, no Big Brother Brasil 24 (BBB 24). Na ocasião, a peoa conversava com Albert e Zé Love.

Quando o assunto surgiu, Albert enalteceu a participação do campeão do reality, afirmando que ele havia “jogado sozinho”. Zé Love concordou com a fala e completou dizendo que o baiano tinha “carregado” a edição do programa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Raquel, que participava do momento, falou sobre a participação do ex-brother. “Ele carregou o programa nas costas. No dia que ele quase desistiu, eu tinha acabado de chegar do Carnaval. Quando sentei na cama, o celular tocou", relembrou.