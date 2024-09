A Fazenda 15: veja quem ganhou e relembre a última edição

Em uma final com André Gonçalves, Márcia Fu e WL Guimarães, Jaqueline Grohalski foi a grande vencedora da Fazenda 15, conquistando 56,27% dos votos do público.

No próximo dia 16 de setembro estreia a nova temporada de A Fazenda , reality rural da Record. A última edição foi uma das mais marcantes, com expulsão, desistência, memes e até resultado de prova modificado no decorrer da competição.

A ex-peoa foi alvo de outros participantes e foi quem causou mais punições no reality show. Jaqueline também participou de outros realities: BBB18 - quando foi eliminada na segunda semana do programa - e o reality da Record, “A Ilha”.



A Fazenda 15: relembre expulsão de Rachel Sheherazade

A expulsão da apresentadora Rachel Sheherazade foi um dos principais acontecimentos da edição.

No dia da quarta roça do programa, que eliminaria mais um participante, Sherazade foi expulsa após colocar a mão no rosto de Jenny Miranda durante uma briga entre as duas.