Enquete A Fazenda: Quem deve ser eliminado na Roça dupla?

Quatro peões disputam a preferência do público na roça dupla de A Fazenda. Vote em quem você quer que fique no reality

Crédito: Edu Moraes/ Record TV

Com quatro participantes, a décima segunda Roça de A Fazenda 15 foi definida após a Prova do Fazendeiro realizada ontem, 13. Os peões Cezar Black, Radamés Martins, Tonzão Chagas e WL Guimarães vão disputar a preferência do público. Dois deles serão eliminados na Roça Dupla.



Jaque, a fazendeira da semana, deu o voto para Cezar Black ocupar um dos banquinhos. Na votação cara a cara, Radamés recebeu mais votos e foi para o segundo banquinho da Roça, puxando WL da Baia.



Tonzão ocupou a última vaga depois da segunda votação, em que recebeu mais votos do que Lily Nobre.