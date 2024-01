A Fazenda 2023: Confira quem venceu a última Prova de Fogo da edição

Crédito: Reprodução/Play Plus

Os peões de A Fazenda 15 disputaram ontem, 10, a última Prova de Fogo desta edição. Os selecionados realizaram uma prova tradicional do reality vestidos com fantasias de animais da fazenda. A última disputa pelo lampião do poder será exibida na íntegra durante o programa desta segunda-feira (11/12).



Os perdedores foram direto para a Baia desta semana e correm o risco de serem escolhidos para a próxima Roça.



