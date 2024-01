A Fazenda 2023: Veja quem foi o 10º eliminado do reality

Aliado dos Crias, o peão conquistou a fama de “vencedor de provas” após vencer três vezes a Prova do Fazendeiro e duas Provas de Fogo como ajudante. Ele também se envolveu com Nathalia Valente, a primeira eliminada da edição.

O modelo Yuri Meirelles foi o décimo eliminado em A Fazenda 15. O peão só obteve 24,26% dos votos para permanecer no reality. Ele disputou a Roça com Nadja Pessoa e Cezar Black.

Cezar Black foi o primeiro a ser salvo pelo público na noite de eliminação. Emocionado, ele voltou correndo para a sede. Ao entrar, Black foi recebido por reações contrárias.

Ele foi abraçado por Shay e Radamés, que ficaram empolgados com a volta do peão. Porém, Márcia e Jaque não disfarçaram a insatisfação com a volta de Black. Os outros participantes do grupo dos Crias, WL, Lily e Tonzão, estavam aflitos por Yuri e não deram atenção ao enfermeiro.

Nadja também voltou com tudo para a sede do reality. Ela entrou cantando “desejo a todas inimigas vida longa” e recebeu um abraço de Márcia Fu. Ela também foi parabenizada por André Gonçalves.

Os participantes que restaram do grupo dos Crias, WL, Tonzão e Lily, sofreram com a eliminação de Yuri na noite desta quinta-feira. Eles não seguraram as lágrimas após verem Nadja voltando da Roça.

Lily chorou por vários minutos e recebeu o apoio dos colegas. WL Guimarães ficou surpresa com a eliminação do amigo e se isolou em um canto da casa. Depois, alguns colegas foram até ele para consolá-lo.