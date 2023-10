A Fazenda 2023: Simioni e Jaquelline se beijam em festa do fim de semana

A Fazenda 2023: Peões causam em festa no fim de semana. Crédito: Divulgação/RecordTv

Nesse fim de semana em A Fazenda, os peões de divertiram na festa com o tema "Xangai", em que rolou até beijo entre Kamila Simioni e Jaquelline. Ainda, realizaram a Prova de Fogo e a dinâmica "A última chance" da semana. Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

A Fazenda 2023: Simioni e Jaque se beijam durante a festa A festa da Fazenda na última sexta-feira (6/10) teve como tema a cidade de Xangai. Junto com a diversão e música, os peões discutiram as alianças no jogo com muita fofoca. Após causar confusões na tarde da sexta, Márcia e Black conversaram sobre Nadja e o peão disparou: “Ela não faz questão de ser simpática com ninguém". Márcia Fu também foi falar com Yuri e questionou o influencer se ela era opção de voto dele. Yuri deixou claro que não e aconselhou: "Aproveite bastante e se divirta". Kamila Simioni e Jaquelline agitaram a festa com um beijo inesperado, que foi cortado pela produção do reality. No final, Alicia e Jaque conversaram sobre momentos que tiveram no reality até o momento. Jaquelline lembrou dos 12 votos na última votação para a Roça e afirmou: “Eu perdoo, mas não esqueço”. A Fazenda 2023: Darlan é eliminado com mais de 95% de rejeição; CONFIRA

A Fazenda 2023: Peões definem em quem votarão na Roça

Os peões já começaram a confirmar as intenções de votos para a próxima Roça, que acontece amanhã (10/10). A fazendeira da semana, Jaquelline Grohalski, já tem sua indicação confirmada e outros peões também deixaram claras suas intenções. Jaque revelou que indicará Yuri para a Roça, pois ele é “desleal com todo mundo que está aqui", explicou a peoa. Ela só não vai indicar o influenciador se houver alguma mudança brusca que impeça. Rachel e Kally disseram que votarão em Tonzão, para testar a aprovação do grupo dos Crias.