A Fazenda 15: briga entre participantes vai parar na polícia

Cariucha ameaça expor no programa o que sabe sobre Lucas Souza; veja como o caso foi parar na polícia

Após a formação após a prova do Fazendeiro, o clima voltou a esquentar no reality. A prova foi vencida pelo ator André Gonçalves, que se livrou da primeira roça , composta por Rachel Sheherazade, Lucas Souza e Nathalia Valente.

Na noite de quarta-feira, 27, a equipe de Lucas Souza , ex-marido de Jojo Toddynho, emitiu uma nota oficial contra a também participante de A Fazenda 15, Cariucha . Em comunicado compartilhado pelas redes sociais do militar, a equipe afirmou que registrou um boletim de ocorrência contra a funkeira.

Em seguida, Cariúcha ameaça Lucas: "Se eu trouxer coisas tuas lá de fora, eu acabo com tudo. Então, deixa a minha boca quieta. Porque até para você estar aqui dentro, foi tudo articulado. Eu sei de muito e não estou falando nada. Você me deixa em paz", alertou a peoa.

"É uma pessoa muito articulada, ele gosta de plantar a discórdia. Eu tinha um relacionamento bacana com a Rachel, e ele foi lá e fez o inferno do leva e traz [...] e outra coisa, ele trouxe coisas minhas lá de fora", iniciou Cariúcha.

Durante a formação da primeira roça da edição, as peoas e peões foram instados a justificar os seus respectivos votos, e a coisa ficou ruim entre Cariúcha e Lucas Souza.

A Fazenda 15: confira nota da equipe de Lucas Souza

"Aproveitamos para informar que, embora neste momento não seja possível divulgar o número dos autos devido à pendência da análise do pedido de segredo de justiça pela juíza competente, visando proteger os dados pessoais das partes envolvidas, a advogada de Lucas, com plenos poderes procuratórios, ajuizou a devida ação judicial para buscar a reparação das ofensas dirigidas à honra do mesmo, a qual aborda os atos de injúria, calúnia e difamação", diz o comunicado.

