A Fazenda 2023: Darlan é eliminado com mais de 95% de rejeição

E mais uma vez, a sede sofreu punição após André Gonçalves descumprir uma regra do reality. Confira o que aconteceu em A Fazenda 15.

O funkeiro Darlan Cunha é o segundo eliminado em A Fazenda 15 . O funkeiro obteve um índice de aceitação de 4,43% menor que os de Tonzão e Sander, com quem estava disputando a Roça.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

A Fazenda 2023: Jaquelline distribui as tarefas dos peões e não agrada

Na primeira manhã após vencer a Prova do Fazendeiro, Jaque distribuiu as tarefas dos peões. Alguns ficaram insatisfeitos com a tarefa que terão que realizar durante a semana.

Jenny vai cuidar de vaca e boi com Cezar Black e desabafou sobre a escolha de Jaquelline. ““Ela não tem essa de homem e mulher não, ela coloca”, disse a peoa.

A Fazenda 2023: Antes da eliminação, roceiros dizem que deveria ser eliminado da competição

Antes de ser divulgado quem sai da Fazenda, a apresentadora Adriane Galisteu perguntou aos roceiros quem tem dado motivos para estar na próxima Roça e ser eliminado.

Primeiro, Darlan disse que queria que Jaque e Lucas fossem eliminados. Segundo ele, a saída dos dois deixaria a casa mais tranquila.

Tonzão escolheu Cezar Black. “Por que ele é um articulador e eu percebi que ele tem articulado bastante contra mim”, justificou o peão. Sander escolheu a Kally dizendo que “ela tem uma energia muito caótica”.