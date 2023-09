A Fazenda 2023: Nathalia é a primeira eliminada da edição

Nathalia Valente é a primeira eliminada de A Fazenda 15. Crédito: Edu Moraes/Record TV

A peoa Nathalia Valente foi a primeira eliminada de A Fazenda 15. Pela votação do público, ela teve menos votos para continuar no reality, em Roça com Rachel Sheherazade e Lucas Souza. Ela recebeu apenas 5.77% dos votos para ficar. Nathalia não teve chance de voltar da Roça pela Prova do Fazendeiro, pois foi vetada por André. A noite tensa de eliminação também contou com a comemoração de Sheherazade e Lucas por terem voltado da Roça e comentários sobre as estratégias a partir de agora.

Confira tudo que rolou na primeira eliminação de A Fazenda 15:

A Fazenda 15: Peões da Roça se despedem e opinam sobre quem exagera no jogo

A apresentadora Adriane Galisteu conversou com os peões antes da eliminação. “Para um de vocês, A Fazenda mal começou e já está acabando”, disse ela. Depois, Rachel, Nathalia e Lucas se despediram dos outros participantes e se encaminharam para o deck de eliminação. No deck de eliminação, os peões opinaram sobre qual participante estava exagerando no jogo e quem deveria estar na Roça. Lucas foi o primeiro a responder dizendo que Cariúcha deveria estar no lugar dele. “Não concordo com a postura que ela está tendo aqui no jogo… A Cariúcha é uma pessoa arrogante”, justificou o peão. O ex-marido de Jojo Todynho também citou que Darlan Cunha, o Laranjinha, está “exagerando no jogo”. “Ele esquece que quem vai ganhar é (só) uma pessoa”, alfinetou Lucas. Nathalia disse que a Rachel era a pessoa que ela queria que estivesse lá mesmo. Mas para falar de alguém que não estivesse na Roça, ela escolheu Jaquelline, justificando que “já a conhecia de fora da casa e ela estava montando um personagem no jogo”.

Também afirmou que Jaque era a única pessoa que ela achou que não estava natural no jogo, no início. Rachel Sheherazade falou que Nathalia deveria estar mesmo na Roça: “Ela é planta mesmo, não faz nada na casa”. Para escolher um nome da casa, citou Darlan por ser um dos “cabeças” do grupão. Sobre quem estava exagerando no jogo, Sheherazade falou sobre Cariúcha. Segundo a jornalista, a peoa está “exagerando no seu modo de ser”. “Ela está muito longe, não chega aos pés de uma Jojo Todynho”, disparou Rachel.