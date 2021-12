A Fazenda 13: Rico Melquiades vence reality; veja posições de Bil e Solange

Com saída de Marina Ferrari, Rico Melquiades, Bil Araújo e Solange Gomes seguiram na disputa pelo primeiro prêmio do reality show A Fazenda 13, de R$ 1,5 milhão

O humorista Rico Melquiades foi o grande vencedor do reality show A Fazenda 13, da Record TV. Com 77,47% dos votos, ele foi o favorito do público para ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão. O resultado foi divulgado na noite desta quinta-feira, 16, pela apresentadora Adriane Galisteu.

Bil Araújo e Solange Gomes ficaram, respectivamente, em segundo e terceiro lugar. Bil teve 16,06% dos votos e ganhou um carro 0km. Solange, por sua vez, foi a favorita de 3,7% dos telespectadores.



A Fazenda: última prova resultou em duas Roças Especiais

A última prova do reality show pegou os peões de surpresa, no último domingo, 12. Eles deveriam se dividir em duplas para realizar a disputa. Fazendeiro da semana, Dynho pôde escolher seu parceiro antes dos outros participantes. Ele decidiu por MC Gui. As outras equipes foram Aline Mineiro e Marina Ferrari, Bil Araújo e Solange Gomes e Rico Melquiades e Sthe Matos.

Na prova, as duplas deveriam passar por quatro etapas. Quem finalizasse todas em menos tempo venceria. Dynho e MC Gui ganharam a disputa, e levaram um carro 0km cada um. Além do veículo, eles puderam decidir quem enfrentariam na última Roça do programa, na qual todos os participantes foram para a berlinda. Os peões MC Gui e Aline Mineiro saíram na primeira Roça Especial, enquanto Dynho Alves e Sthe Matos foram eliminados na segunda.



A Fazenda 2021: quem esteve na final?

Conheça mais sobre os participantes que chegaram à final de A Fazenda 13 nesta semana (16/12):

A Fazenda 2021: programação mudou na última semana do reality

A última semana de A Fazenda 13 terá uma dinâmica diferente do restante do programa. Confira abaixo:

Segunda-feira (13/12): Roça Especial 1



Roça Especial 1 Terça-feira (14/12): Roça Especial 2



Roça Especial 2 Quinta-feira (16/12): Final do programa



Roça A Fazenda 13: confira as roças da edição de 2021

Primeira roça: Solange, Nego do Borel e Liziane; Liziane foi eliminada e Nego do Borel foi expulso

Segunda roça: Bil, Dayane e Mussunzinho; Mussunzinho foi eliminado

Terceira roça: Dayane, Erika e Tiago; Erika foi eliminada

Quarta roça: Aline, Gui Araújo e Victor; Victor foi eliminado

Quinta roça: Valentina, Lary e Gui Araújo; Lary foi eliminada

Sexta roça: Rico, Tati e MC Gui; Tati foi eliminada

Sétima roça: Erasmo, Rico e Solange; Erasmo foi eliminado

Oitava roça: Sthe, Day e Tiago; Tiago foi eliminado

Nona roça: Aline, Solange e Valentina; Valentina foi eliminada

Décima roça: Dayane, Gui Araújo e Bil Araújo; Gui foi eliminado



Décima primeira roça: Dayane Mello, Marina Ferrari e Solange Gomes; Dayane foi eliminada

Décima segunda roça: Aline Mineiro, Mileide Mihaile e Solange Gomes; Mileide foi eliminada

Décima terceira roça (Roça Especial 1): Aline, Bil, Marina e MC Gui; Aline e MC Gui foram eliminados

Décima quarta roça (Roça Especial 2): Dynho, Rico, Solange e Sthe; Dynho e Sthe foram eliminados

Final: Bil, Marina, Rico e Solange

A Fazenda 2021: quem já virou fazendeiro?

Primeira semana: Gui Araújo

Segunda semana: Erika Schneider

Terceira semana: Gui Araújo

Quarta semana: Rico Melquiades

Quinta semana: Dayane Mello

Sexta semana: Bil Araújo

Sétima semana: Sthe Matos

Oitava semana: Marina Ferrari

Nona semana: Gui Araújo

Décima semana: Rico Melquiades

Décima primeira semana: MC Gui

Décima segunda semana: Rico Melquíades

Décima terceira semana: Dynho

A Fazenda 2021: quem já ganhou a prova de fogo?

Segunda semana: Arcrebiano



Terceira semana: Rico

Quarta semana: Mileide Mihale

Quinta semana: Bil Araújo

Sexta semana: Tiago Piquilo

Sétima semana: Gui Araújo

Oitava semana: Tiago

Nona semana: Rico

Décima semana: Dynho

Décima primeira semana: Aline Mineiro

Décima segunda semana: Sthe Matos

A Fazenda 2021: onde assistir ao vivo e online?

A nova temporada de A Fazenda será exibida ao vivo de segunda a sábado às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília), e aos domingos a partir das 23 horas e 15 minutos, na Record TV. Para assistir a programação online é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora, o PlayPlus. Nele é possível acompanhar a transmissão completa de festas e provas.





